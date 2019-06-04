Ритуальный бизнес в Петербурге “попал под прицел” полиции

Врио главы полиции подписал документ о начале операции против нарушений на рынке.
В Санкт-Петербурге начинают операцию по выявлению недобросовестных представителей рынка ритуальных услуг, сообщает “Фонтанка”, ссылаясь на документы с подписью врио главы полиции Дмитрия Баранова 4 июня.
Районные управления МВД Санкт-Петербурга начнут искать следы хищений средств, незаконных погребений, требований оплаты обычно бесплатных услуг для работников моргов и кладбищ, раскрытие информации о умерших. Полиция собирается проверить кладбища, морги, больницы и агентства.
По данным Смольного, за 2018 год в Санкт-Петербурге умерло 61 719 человек. Если поделить на 365, то получим среднюю цифру в 18,4: в день в Северной столице умирают примерно 18 человек.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Митрофаньевское кладбище избавляется от арендаторов.