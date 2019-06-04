Ритуальный бизнес в Петербурге “попал под прицел” полиции

В день в Петербурге умирают примерно 18 человек. Фото: pixabay.com
В день в Петербурге умирают примерно 18 человек. Фото: pixabay.com

Врио главы полиции подписал документ о начале операции против нарушений на рынке.

В Санкт-Петербурге начинают операцию по выявлению недобросовестных представителей рынка ритуальных услуг, сообщает “Фонтанка”, ссылаясь на документы с подписью врио главы полиции Дмитрия Баранова 4 июня.

Районные управления МВД Санкт-Петербурга начнут искать следы хищений средств, незаконных погребений, требований оплаты обычно бесплатных услуг для работников моргов и кладбищ, раскрытие информации о умерших. Полиция собирается проверить кладбища, морги, больницы и агентства.

По данным Смольного, за 2018 год в Санкт-Петербурге умерло 61 719 человек. Если поделить на 365, то получим среднюю цифру в 18,4: в день в Северной столице умирают примерно 18 человек.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Митрофаньевское кладбище избавляется от арендаторов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
кладбища операция полиция похороны проверка ритуальные услуги смерть
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тарантино снимет новый фильм о Джанго с участием Зорро
Петербуржцы предпенсионного возраста получат бесплатную помощь юристов
Долги по алиментам теперь не позволят Аршавину покинуть пределы России
Беглов подписал новые законы о налогах в Петербурге
В СПб ГБУ “Управление инвестиций” поменяли руководителя
Facebook выпустит путеводитель по Санкт-Петербургу
В Приморском районе на Оптиков жители остались без горячей воды из-за ...
Ритуальный бизнес в Петербурге “попал под прицел” полиции