Митрофаниевское кладбище постепенно избавляется от арендаторов

Исполняющий обязанности руководителя Группы ЭРА, секретарь Митрофаниевского союза, Николай Лаврентьев в интервью Gazeta.SPb рассказал о том, почему Митрофаниевское кладбище, хотя и защищено от застройки, но требует к себе повышенного внимания.

Если обобщить, то сколько людей захоронено на кладбище?

Анализируя архивные данные и метрические книги православных и лютеранских церквей, размеры и присоединённые в разное время в XIX веке участки кладбища, мы полагаем, что здесь погребено более 400 тыс. человек за более чем сто лет, с 1831 г. (основание кладбища) и до 1944 г., когда были произведены последние блокадные и военные захоронения.

Какие известные люди похоронены на Митрофаниевском кладбище? В чем ценность этого кладбища, на ваш взгляд?

На этом кладбище похоронено очень много известных личностей. Например, путешественник вице-адмирал Василий Головнин, польская пианистка Мария Шимановская, основоположник финноугрологии академик Андрей Шёгрен, сестра писателя Афанасия Фета Надежда Шеншина, князья Голицыны, странник Александр Крайнев, поэт Алексей Константинович Лозина-Лозинский, советник коммерции Авраамий Ушаков, композитор Юлий Блейхман, художник и архитектор Садовниковы и многие другие.

Несколько исторических захоронений было перенесено в другие некрополи при уничтожении и разграблении кладбища в 1930-е гг.: Льва Мея, Апполона Григорьева, актёров Брянских и актрисы Семёновой (княгини Гагариной), писателя Шеллера-Михайлова, математика Маркова (всего только десять человек). Те, чьи погребения остались здесь, в той или иной степени служили славе России, здесь мы найдём множество государственных деятелей и чиновников, в том числе, занимавших достаточно высокие посты, военных, духовных лиц, поэтов, писателей, художников, архитекторов, актёров, музыкантов.

Ценность некрополя прежде всего заключается в его исторических захоронениях, на что указывается в историко-культурной экспертизе кладбища, по которому около половины его территории взято под охрану государства в качестве регионального памятника (охраняемого ансамбля).

Митрофаниевское кладбище вошло как в городской фольклор (например, песни, романсы), так и в русскую классическую литературу, оно упоминается в «Преступлении и наказании» Достоевского, «Петербургских трущобах» Крестовского.

С какого года ведется защита Митрофаниевского кладбища? Назовите основные вехи деятельности.

Я внимательно слежу за событиями с 2008 г. Тогда появился проект так называемая «Измайловская перспектива», который предусматривал продление Новоизмайловского проспекта до Варшавского вокзала через уничтоженное кладбище и строительство вокруг, в том числе, на кладбище домов. Тогда потомки тех, кто погребён на Митрофаниевском кладбище, стали объединяться в Митрофаниевский союз, лидером которого стал Виктор Константинович Ушаков — правнук купца первой гильдии, похороненного на этом кладбище.

В 2009 г. состоялось совещание чиновников различных комитетов Смольного с участием представителей Митрофаниевского союза, посвященное судьбе Митрофаниевского кладбища. На нём было принято решение о необходимости проведения историко-культурной экспертизы усилиями общественности по обоснованию включения кладбища в перечень объектов культурного наследия. К концу года такая экспертиза была выполнена, но органы власти отказались её согласовывать по надуманным причинам.

В 2011-2012 гг. при моём участии был суд в защиту кладбища, который закончился победой, как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Суд установил, что строить на уничтоженном в советское время кладбище запрещается. Кроме того, союз занимался и Громовским старообрядческим кладбищем — в 2011 г. была проведена его полная инвентаризация, в которой были учтены все существующие могилы с нанесением их на план.

В 2014 г. власти согласовали историко-культурную экспертизу и сделали бОльшую половину некрополя объектом культурного наследия. Чуть позже южная часть некрополя и территория Громовского старообрядческого кладбища были включены в охранную зону памятника. Одновременно велась работа по исключению из Генерального плана С.-Петербурга и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) пробивки проспекта через бывшее кладбище.

В 2015-2016 гг. в Генплан Петербурга и ПЗЗ были внесены поправки которыми вся бывшая территория кладбища была переведена в рекреационную зону «Р», исключающую возможность какого-либо строительства.

Что сегодня находится на месте Митрофаниевского кладбища? Как вы предлагаете приспособить территорию Митрофаниевского кладбища к современным условиям?

Сегодня территория бывшего некрополя представляет собой достаточно хаотичное нагромождение временных построек различных арендаторов, занимающих, как правило какие-либо складские сооружения, которые не имеют больших фундаментов и, соответственно, не должны были нарушить сохранность захоронений под землёй. Кроме арендаторов там есть и собственники, которым принадлежат участки, занимающие около 15 % территории некрополя. 85% занимают участки, принадлежащие городу и находящиеся в долгосрочной или краткосрочной аренде. Последние годы активно идёт вывод арендаторов с территории некрополя, как в Адмиралтейском, так и в Московском районах.

Как предусмотрено законодательством о погребении, территория бывшего кладбища должна и может использоваться только под зелёные насаждения. Кроме того, именно так можно использовать эту территорию по Генплану и ПЗЗ. Митрофаниевский союз предложил создать на территории бывшего некрополя мемориальный парк, в котором будет воссоздана планировка старого кладбища, возможно восстановлены храмы и другие ценные мемориальные постройки на их исторических местах, а также установлены памятные знаки на местах захоронениях известных петербуржцев. Проект нашел поддержку государственной власти и согласован КГИОП.

Кто сейчас претендует на территорию кладбища? Что сейчас ему угрожает?

В настоящее время по действующим нормам территория кладбища полностью защищена от застройки. Власти и чиновники с большим трудом отказались от прокладки дороги через кладбище, поэтому мы считаем важным вести мониторинг территории некрополя и отслеживать процесс освобождения территории от арендаторов, внимательно следить за любыми потенциальными угрозами некрополю и предотвращать их.

Если на месте Митрофаниевского кладбища когда-нибудь будет стройка, то как она видоизменит его? Какой ущерб будет нанесен Петербургу?

Стройка на Митрофаниевском кладбище невозможна в соответствии с федеральным и местным законодательством. Попытка проектирования застройки некрополя уже закончилась крахом. Кроме того, инициаторам подобных проектов надо помнить, что им за такие попытки придётся нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Уничтожение старых кладбищ и строительство на них – это свидетельство глубокой безнравственности власти и общества, отсутствия связи поколений, неуважение и уничтожение своей истории, уничтожение могил своих предков. Исторические кладбища – это ценный культурный ландшафт города, уничтожение которого ведёт к утрате нашей истории и памятников старины.

Создание Митрофаниевского мемориального парка в исторических границах некрополя будет свидетельствовать о восстановлении связи поколений, восстановлении памяти о тех, кто содействовал при жизни своей славе и величию Петербурга и России. Обширный мемориальный парк также будет очень уместен в этой части Петербурга, где вместо бывших промышленных зон идет сегодня строительство новых жилых кварталов. Парк будет «зелёными лёгкими» этих районов и местом отдыха для многих жителей нашего города.

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