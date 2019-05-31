Митрофаниевское кладбище постепенно избавляется от арендаторов

На кладбище захоронено около 400 тыс. человек Фото:
На кладбище захоронено около 400 тыс. человек Фото: "Митрофаниевский союз"/VK

Исполняющий обязанности руководителя Группы ЭРА, секретарь Митрофаниевского союза, Николай Лаврентьев в интервью Gazeta.SPb рассказал о том, почему Митрофаниевское кладбище, хотя и защищено от застройки, но требует к себе повышенного внимания.

Если обобщить, то сколько людей захоронено на кладбище?

Анализируя архивные данные и метрические книги православных и лютеранских церквей, размеры и присоединённые в разное время в XIX веке участки кладбища, мы полагаем, что здесь погребено более 400 тыс. человек за более чем сто лет, с 1831 г. (основание кладбища) и до 1944 г., когда были произведены последние блокадные и военные захоронения.

Какие известные люди похоронены на Митрофаниевском кладбище? В чем ценность этого кладбища, на ваш взгляд?

На этом кладбище похоронено очень много известных личностей. Например, путешественник вице-адмирал Василий Головнин, польская пианистка Мария Шимановская, основоположник финноугрологии академик Андрей Шёгрен, сестра писателя Афанасия Фета Надежда Шеншина, князья Голицыны, странник Александр Крайнев, поэт Алексей Константинович Лозина-Лозинский, советник коммерции Авраамий Ушаков, композитор Юлий Блейхман, художник и архитектор Садовниковы и многие другие.

Несколько исторических захоронений было перенесено в другие некрополи при уничтожении и разграблении кладбища в 1930-е гг.: Льва Мея, Апполона Григорьева, актёров Брянских и актрисы Семёновой (княгини Гагариной), писателя Шеллера-Михайлова, математика Маркова (всего только десять человек). Те, чьи погребения остались здесь, в той или иной степени служили славе России, здесь мы найдём множество государственных деятелей и чиновников, в том числе, занимавших достаточно высокие посты, военных, духовных лиц, поэтов, писателей, художников, архитекторов, актёров, музыкантов.

Ценность некрополя прежде всего заключается в его исторических захоронениях, на что указывается в историко-культурной экспертизе кладбища, по которому около половины его территории взято под охрану государства в качестве регионального памятника (охраняемого ансамбля).

Митрофаниевское кладбище вошло как в городской фольклор (например, песни, романсы), так и в русскую классическую литературу, оно упоминается в «Преступлении и наказании» Достоевского, «Петербургских трущобах» Крестовского.

С какого года ведется защита Митрофаниевского кладбища? Назовите основные вехи деятельности.

Я внимательно слежу за событиями с 2008 г. Тогда появился проект так называемая «Измайловская перспектива», который предусматривал продление Новоизмайловского проспекта до Варшавского вокзала через уничтоженное кладбище и строительство вокруг, в том числе, на кладбище домов. Тогда потомки тех, кто погребён на Митрофаниевском кладбище, стали объединяться в Митрофаниевский союз, лидером которого стал Виктор Константинович Ушаков — правнук купца первой гильдии, похороненного на этом кладбище.

В 2009 г. состоялось совещание чиновников различных комитетов Смольного с участием представителей Митрофаниевского союза, посвященное судьбе Митрофаниевского кладбища. На нём было принято решение о необходимости проведения историко-культурной экспертизы усилиями общественности по обоснованию включения кладбища в перечень объектов культурного наследия. К концу года такая экспертиза была выполнена, но органы власти отказались её согласовывать по надуманным причинам.

В 2011-2012 гг. при моём участии был суд в защиту кладбища, который закончился победой, как в первой, так и в апелляционной инстанциях. Суд установил, что строить на уничтоженном в советское время кладбище запрещается. Кроме того, союз занимался и Громовским старообрядческим кладбищем — в 2011 г. была проведена его полная инвентаризация, в которой были учтены все существующие могилы с нанесением их на план.

В 2014 г. власти согласовали историко-культурную экспертизу и сделали бОльшую половину некрополя объектом культурного наследия. Чуть позже южная часть некрополя и территория Громовского старообрядческого кладбища были включены в охранную зону памятника. Одновременно велась работа по исключению из Генерального плана С.-Петербурга и Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) пробивки проспекта через бывшее кладбище.

В 2015-2016 гг. в Генплан Петербурга и ПЗЗ были внесены поправки которыми вся бывшая территория кладбища была переведена в рекреационную зону «Р», исключающую возможность какого-либо строительства.

Что сегодня находится на месте Митрофаниевского кладбища? Как вы предлагаете приспособить территорию Митрофаниевского кладбища к современным условиям?

Сегодня территория бывшего некрополя представляет собой достаточно хаотичное нагромождение временных построек различных арендаторов, занимающих, как правило какие-либо складские сооружения, которые не имеют больших фундаментов и, соответственно, не должны были нарушить сохранность захоронений под землёй. Кроме арендаторов там есть и собственники, которым принадлежат участки, занимающие около 15 % территории некрополя. 85% занимают участки, принадлежащие городу и находящиеся в долгосрочной или краткосрочной аренде. Последние годы активно идёт вывод арендаторов с территории некрополя, как в Адмиралтейском, так и в Московском районах.

Как предусмотрено законодательством о погребении, территория бывшего кладбища должна и может использоваться только под зелёные насаждения. Кроме того, именно так можно использовать эту территорию по Генплану и ПЗЗ. Митрофаниевский союз предложил создать на территории бывшего некрополя мемориальный парк, в котором будет воссоздана планировка старого кладбища, возможно восстановлены храмы и другие ценные мемориальные постройки на их исторических местах, а также установлены памятные знаки на местах захоронениях известных петербуржцев. Проект нашел поддержку государственной власти и согласован КГИОП.

Кто сейчас претендует на территорию кладбища? Что сейчас ему угрожает?

В настоящее время по действующим нормам территория кладбища полностью защищена от застройки. Власти и чиновники с большим трудом отказались от прокладки дороги через кладбище, поэтому мы считаем важным вести мониторинг территории некрополя и отслеживать процесс освобождения территории от арендаторов, внимательно следить за любыми потенциальными угрозами некрополю и предотвращать их.

Если на месте Митрофаниевского кладбища когда-нибудь будет стройка, то как она видоизменит его? Какой ущерб будет нанесен Петербургу?

Стройка на Митрофаниевском кладбище невозможна в соответствии с федеральным и местным законодательством. Попытка проектирования застройки некрополя уже закончилась крахом. Кроме того, инициаторам подобных проектов надо помнить, что им за такие попытки придётся нести не только административную, но и уголовную ответственность.

Уничтожение старых кладбищ и строительство на них – это свидетельство глубокой безнравственности власти и общества, отсутствия связи поколений, неуважение и уничтожение своей истории, уничтожение могил своих предков. Исторические кладбища – это ценный культурный ландшафт города, уничтожение которого ведёт к утрате нашей истории и памятников старины.

Создание Митрофаниевского мемориального парка в исторических границах некрополя будет свидетельствовать о восстановлении связи поколений, восстановлении памяти о тех, кто содействовал при жизни своей славе и величию Петербурга и России. Обширный мемориальный парк также будет очень уместен в этой части Петербурга, где вместо бывших промышленных зон идет сегодня строительство новых жилых кварталов. Парк будет «зелёными лёгкими» этих районов и местом отдыха для многих жителей нашего города.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что градозащитники стремятся благоустроить Дёминский сад.

Дарья Яриневич, Gazeta.SPb
градозащитники кладбище могилы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Митрофаниевское кладбище постепенно избавляется от арендаторов
Станция «Горьковская» не будет работать на Ураза-байрам
Чем занять ребенка летом в Петербурге
Губернатора Петербурга выберут в Единый день голосования
Беглов посетил освящение храма Новодевичьего монастыря
Россия и Куба подписали меморандум о сотрудничестве в области онкологии
Роскосмос набирает новых космонавтов
Ректор Петербургского горного университета признан самым богатым среди коллег