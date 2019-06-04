В СПб ГБУ “Управление инвестиций” поменяли руководителя

Силкин пришел в комитет на должность заместителя председателя три года назад. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга
Силкин пришел в комитет на должность заместителя председателя три года назад. Фото: Инвестиционный портал Санкт-Петербурга

С Алексеем Силкиным, который занимал эту должность, не стали продлевать трудовой договор.

Теперь обязанности директора учреждения временно исполняет заместитель директора по правовым вопросам Анна Исакова. Об этом пишет “Фонтанка”. Об уходе Алексея Силкина стало известно сегодня, 4 июня.

СПб ГБУ “Управление инвестиций” занимается сопровождением инвестиционных проектов в Северной столицы.

Напомним, что Силкин пришел в комитет на должность заместителя председателя три года назад. До 2016 года он работал в администрации губернатора начальником отдела по обеспечению деятельности штаба по снижению административных барьеров.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что для строительства развитого социализма кандидатуру на пост губернатора Петербурга выдвинул Виктор Перов.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Алексей Силкин Анна Исакова СПб ГБУ “Управление инвестиций”
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