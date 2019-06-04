Петербуржец может сесть в тюрьму на 10 лет за угон автобуса

Автобус стоял у детского дома творчества. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева
Автобус стоял у детского дома творчества. Фото: Baltphoto, Елена Яковлева

Пьяный мужчина доехал на школьном транспорте от 6-ой Советской до Народной улицы.

В Смольнинском районном суде Санкт-Петербурга рассмотрят дело об угоне автобуса, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 4 июня. Жителю Северной столицы грозит до 10 лет тюрьмы.

Следствие установило, что пьяный мужчина в августе 2018 года сел в автобус у центра детского технического творчества на 6-ой Советской (Центральный район Петербурга), завел его и проехал на нем по пересечения Народной и Дальневосточного проспекта — перекресток расположен в Невском районе Санкт-Петербурга.

Мужчину поймали на Народной улице Санкт-Петербурга. Сейчас прокуратура утвердила обвинение: речь идет об угоне, причинившем особо крупный ущерб, передают в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что за летальное ДТП на Васильевском острове мужчина может получить до 7 лет тюрьмы.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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