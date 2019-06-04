В ГУП «ТЭК СПБ» отрицают отключение ГВС на Оптиков из-за прорыва

Дефект на пр. Энтузиастов уже взяли на контроль. Фото: pixabay.com

Дефект на пр. Энтузиастов уже взяли на контроль. Фото: pixabay.com

Горячая вода в Приморском районе Петербурга не идет из-за проведения гидравлических испытаний.

Горячая вода у потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга не идет из-за проведения гидравлических испытаний, напомнили Gazeta.SPb в ГУП ТЭК 4 июня. В Приморском районе Петербурга действительно зафиксировали дефект, но он сам по себе не является причиной отключения. Дефект уже взяли на контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на улице Оптиков в Санкт-Петербурга произошла авария на теплосети.

Гидравлические испытания сейчас идут в Невском районе Петербурга и Кудрово. На проспекте Энтуазиастов нашли технологическое нарушение, на место уже приехали сотрудники ГУП “ТЭК СПБ”. О залитом водой асфальте уже сообщили в соцсетях.

Теплосети сейчас проверяют на прочность, чтобы подготовить к осени-зиме. Температура воды в трубах достигает 40 градусов.