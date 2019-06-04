В ГУП «ТЭК СПБ» отрицают отключение ГВС на Оптиков из-за прорыва

Дефект на пр. Энтузиастов уже взяли на контроль. Фото: pixabay.com
Дефект на пр. Энтузиастов уже взяли на контроль. Фото: pixabay.com

Горячая вода в Приморском районе Петербурга не идет из-за проведения гидравлических испытаний.

Горячая вода у потребителей в Приморском районе Санкт-Петербурга не идет из-за проведения гидравлических испытаний, напомнили Gazeta.SPb в ГУП ТЭК 4 июня. В Приморском районе Петербурга действительно зафиксировали дефект, но он сам по себе не является причиной отключения. Дефект уже взяли на контроль.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на улице Оптиков в Санкт-Петербурга произошла авария на теплосети.

Гидравлические испытания сейчас идут в Невском районе Петербурга и Кудрово. На проспекте Энтуазиастов нашли технологическое нарушение, на место уже приехали сотрудники ГУП “ТЭК СПБ”. О залитом водой асфальте уже сообщили в соцсетях.

Теплосети сейчас проверяют на прочность, чтобы подготовить к осени-зиме. Температура воды в трубах достигает 40 градусов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
гидравлические испытания горячая вода ГУП “ТЭК СПб” приморский район прорыв труба
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Катар хочет обсудить Чемпионат мира по футболу на ПМЭФ
Путин и глава МЧС обсудили пожар в Дзержинске
Петербуржец избил приятеля до смерти за стопку водки
В ГУП «ТЭК СПБ» отрицают отключение ГВС на Оптиков из-за прорыва
6 июня в Санкт-Петербурге, пройдёт предпринимательский форум в концертном ...
Моряк заплатил 500 тысяч рублей алиментов, чтобы уйти в море
В Петербурге 20 благоустроенных пляжей — купаться можно на пяти
Петербуржец может сесть в тюрьму на 10 лет за угон автобуса