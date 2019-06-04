Петербуржец избил приятеля до смерти за стопку водки

Потерпевший умер на месте после трех ударов по телу. Фото: pixabay.com
Потерпевший умер на месте после трех ударов по телу. Фото: pixabay.com

Мужчину отправляют в колонию строгого режима на 4,5 года.

Суд Калининского района Санкт-Петербурга решил судьбу мужчины, которого обвинили в нанесении тяжелого вреда здоровью, который повлек смерть по неосторожности, сообщили Gazeta.SPb в прокуратуре Санкт-Петербурга 4 июня.

Следствие выяснило, что обвиняемый и его знакомый вместе пили алкоголь. Мужчина попросил подсудимого налить ему водки, тот отказал. Тогда его приятель взял бутылку и сам налил себе стопку. Тут-то житель Санкт-Петербурга на него и набросился, сообщили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Подсудимый трижды ударил приятеля по телу. У мужчины оказались сломаны ребра и ушиблено легкое: он умер на месте, передают в прокуратуре Петербурга. Мужчину отправляют в колонию строгого режима на 4,5 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Лампово мужчину зарезала его жена.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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