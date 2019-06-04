Беглов назначил новых глав двум комитетам Петербурга

Новые главы вступят в должности с 5 июня. Фото: gov.spb.ru
Новые главы вступят в должности с 5 июня. Фото: gov.spb.ru

Денис Беляев возглавит комитет по природопользованию, а Виктор Борщев — Жилищный.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новые лица на посты руководителей Жилищного комитета и комитета по природопользованию, сообщили в Смольном 4 июня.

Экокомитет Петербурга с 5 июня возглавит Денис Беляев. До этого он работал в управлении Росрыболовства по Северо-Западу. До сих обязанности главы комитета исполнял Денис Матвеев. Пока неизвестно, чем он займется теперь.

Жилищный комитет Санкт-Петербурга возглавит Виктор Борщев. Раньше он занимал пост главы Центрального района Петербурга, но в сентябре покинул эту должность и стал советником главы Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в “Управлении инвестиций” Санкт-Петербурга поменяли руководителя.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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