79% опрошенных в Санкт-Петербурга и Ленобласти поддержали развитие атомной энергетики

В большинстве своем жители Соснового Бора, Гатчины, Выборга, Тихвина и Всеволожска относятся к АЭС положительно.

Исследования, связанные с производством атомной энергии, были проведены по всей Российской Федерации. Участвовали города и области так или иначе, связанные с АЭС.

Мысли и чувства местных жителей по поводу создания атомных электростанций выясняли в марте 2019 года. Сообщается, что в опросе были задействованы 1000 респондентов, проживающих на территории Санкт-Петербурга и Ленобласти. Возраст опрашиваемых находился в отрезке между 18 и 60 годами.

Пресс-служба Росэнергоатома, сообщает также, что в ходе анализа статистических данных было выявлено, что 79 % опрошенных выступают «за» развитие атомной энергетики в 47 регионе. Отметим, что граждане, проживающие в Сосновом Бору – городе, где находится АЭС, развитие сферы атомной энергетики поддерживают. При чем, в большом количественном соотношении — 78, 5% местных жителей.

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