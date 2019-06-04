В петербургской Новой Голландии построили пляж

Купаться на пляже запрещено, однако можно загорать на шезлонге или прямо на завезенном песке.

На острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге появился пляж. Работает он по графику: с 9:00 до 21:00 ежедневно.

Пляж оборудован всеми удобствами. Там есть и завезенный песок, и шезлонги, и душевые, и кабинки для переодевания. Вмещаемость пляжа небольшая — всего 40 человек, сообщают представители нового пространства в социальных сетях.

На территории отдыха действует несколько простых правил, в частности, запрет на курение. На пляже запрещается купаться, на воду можно только смотреть. Также запрещено устраивать пикники, находится на территории без сопровождения детям до 14 лет.

Всего в Санкт-Петербурге к летнему сезону подготовлено 20 пляжей, но купаться нельзя ни на одном.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге откроется выставка современной скульптуры.