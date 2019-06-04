Специалисты ГУП “ТЭК СПБ” локализовали прорыв на Савушкина

Фонтан бурой воды забил в Приморском районе Петербурга вверх на высоту в несколько метров.

В Приморском районе Санкт-Петербурга прорвало трубу: о фонтане бурой воды, бьющей из под асфальта на стоянке у ТЦ «Меркурий», сообщили очевидцы в социальной сети во вторник 4 июня. На видео, которые сняли свидетели и выложили в Интернет, можно оценить мощность напора: струя в первые минуты била вверх на высоту нескольких метров.

Видео: https://vk.com/spb_today

В ГУП “ТЭК СПБ”, которая несет ответственность за этот участок теплосети, о прорыве уже знают. К 18:30 вытекание из трубы локализовано, передают в предприятии. Прорыв произошел в ходе гидравлических испытаний: трубы специально проверяют на прочность сейчас, чтобы не пришлось чинить осенью. Температура воды составляет 40 градусов. Горячую воду у жителей Приморского района Санкт-Петербурга заблаговременно отключили.

Это второй прорыв за день на теплосетях в Приморском районе Санкт-Петербурга. Ранее Gazeta.SPb сообщила, что на Оптиков прорвало трубу, но горячая вода и так была выключена.