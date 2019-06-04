Бизнес-тусовка: как будут развлекать гостей на ПМЭФ-2019

Гости ПМЭФ удовлетворят любые свои вкусы. В городе во время форума выступят: Би-2, Земфира, Ленинград и Little Big. На Крестовском острове устроят салют.

Известно, что во время проведения международного экономического форума в Северной столице в самый первый день проведения мероприятия выступит группа Би-2. Также музыкальный коллектив совместно с симфоническим оркестром выступит 8 июня на Дворцовой площади.

На торжестве в Газпромбанке споет Земфира, ведущей шоу Рената Литвинова. Группировка Сергея Шнурова «Ленинград» исполнит свои лучшие хиты на приеме Росконгресса. Молодежь на ПМЭФ-2019 явно заинтересуется группой Little Big

Также сообщается, что вечером, 5 июня напротив ресторана Royal Beach на Крестовском острове устроят фееричное шоу. Пиротехническое представление пройдет в акватории слияния Малой Невы и Малой Невки. Движение судов будет ограничено. Шоу будет длиться с 22:30 до 23:00.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.