Беглов и Варсонофий обсудили юбилей Александра Невского

Архиерею исполнилось 64 года. Фото: http://mitropolia.spb.ru, Андрей Петров
Архиерею исполнилось 64 года. Фото: http://mitropolia.spb.ru, Андрей Петров

Врио губернатора Санкт-Петербурга вручил митрополиту цветы в день рождения.

Александр Беглов нанес визит в епархиальное управление в Александро-Невской лавре Санкт-Петербурга, сообщили в митрополии 4 июня. Врио губернатора Санкт-Петербурга поздравил митрополита Варсонофия с днем рождения: архиерею исполнилось 64 года.

Беглов всего на год младше митрополита: врио отпраздновал день рождения 19 мая.

Врио подарил Варсонофию цветы и пожелал “Божьей помощи в трудах на благо епархии”. Беглов и владыка обсудили в Санкт-Петербурге отметят еще один день рождения: 13 мая 2021 года исполнится 800 лет со дня рождения князя Александра Невского.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что митрополит Варсонофий возглавил литургию в Воскресенском соборе Санкт-Петербурга, который отреставрировали после советских времен.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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