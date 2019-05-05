Митрополит Варсонофий отслужил в Воскресенском соборе

Главный храм Новодевичьего монастыря возвращается к жизни после тяжелого советского периода.

В главном храме Новодевичьего монастыря прошла литургия, которую возглавил митрополит Варсонофий 5 мая. Долгое время храм реставрировали после тяжелого советского периода — и в ночь на 28 апреля там впервые провели пасхальную службу.

Предполагается, что в конце мая в Санкт-Петербург прибудет патриарх Кирилл, который освятит собор в Московском районе Петербурга.

Воскресенский собор строили с 1849 по 1861 год. В 1932 году здание хотели снести полностью, но в итоге ограничились подрывом колокольни. Собор разграбили, а реликвии украли. В епархию храм вернулся только в 1996 году и тогда же его начали восстанавливать. Иконописцам потребовалось 7 лет, чтобы восстановить 6 тысяч м2 внутренней росписи.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что патриарх Кирилл не приедет в Санкт-Петербург.