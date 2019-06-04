На трассе рядом с ТЦ «Мега Дыбенко» столкнулись пять машин, есть пострадавшие

Мужчина некоторое время лежал на земле. Фото: pixabay
Мужчина некоторое время лежал на земле. Фото: pixabay

Во Всеволожском районе произошла массовая авария. Сообщается о пострадавших.

Инцидент произошел во Всеволожском районе Ленобласти. Неподалеку от крупного торгового центра «Мега Дыбенко» двигаясь по Мурманскому шоссе несколько легковушек попали в дорожно-транспортное происшествие.

УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, сообщает, что столкновение автомобилей случилось около 21 часа во вторник, 4 июня. Пока сообщается, что на трассе врезались друг в друга пять легковых машин. Также сообщается об одном пострадавшем – мужчине.

Работники полиции по факту аварии сейчас проводят проверку.

На месте аварии образовался крупный затор. О госпитализации пострадавшего в ДТП не сообщалось, известно только, что он некоторое время лежал на земле. Об этом рассказали очевидцы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
авария дтп ленобласть мега дыбенко мурманское шоссе петербург
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Красносельском районе Госавтоинспекция выявляет нарушителей, мешающих трамваям
На трассе рядом с ТЦ «Мега Дыбенко» столкнулись пять машин, есть пострадавшие
Беглов: наработки предприятия «Радар ммс» стоит внедрять в «Умном городе»
Семак и Туктамышева вошли в число самых известных людей в Петербурге
Беглов приехал с проверкой на строительство дороги в конце Комендантского ...
Петербуржцы смогут бесплатно прокатиться на речном такси
На Университетской снова горит дом Черкасского
Бизнес-тусовка: как будут развлекать гостей на ПМЭФ-2019