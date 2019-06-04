Депутаты обсудят проект сохранения домов-памятников за 17 млрд

Санкт-Петербург. Фото: pixabay
Санкт-Петербург. Фото: pixabay

В Законодательном собрании будет рассмотрен вопрос о сохранении многоквартирников, являющихся историческим наследием Санкт-Петербурга.

В Петербурге 5 июня в Заксобрании народные избранники в первом чтении рассмотрят проект, который направлен на сохранение жилых зданий, являющихся памятниками культурного наследия.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов предлагает обсудить, каким образом будет финансироваться и реализовываться задача по сохранению и использованию зданий-культурных объектов. Помимо этого, дома-памятники нужно будет популяризовать среди населения и осуществлять их охрану.

Смольный должен утвердить критерии отбора и составить перечень домов, которые попадут в данную программу. Наверняка, там окажутся объекты культурного наследия федерального и регионального значения.

Известно, что на реализацию программы по сохранению планируют выделить 17 млрд рублей. Эта сумма будет потрачена в период с 2019 по 2028 годы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в метро Петербурга общественники начали собирать подписи за Беглова.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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