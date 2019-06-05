В Петербурге накажут штрафом детские учреждения, мешающие работе комиссий по правам несовершеннолетних

Учреждениям, где дети учатся и отдыхают, могут выписать штраф, если они будут препятствовать работе специальных комиссий.

В Петербурге в среду, 5 июня на заседании в Законодательном собрании будет обсуждаться вопрос о возможном наказании для детских организаций, в случае их воспрепятствовании деятельности комиссии по делам несовершеннолетних.

Законопроект предполагает, что лица и организации, где дети учатся, отдыхают, трудятся и тому подобное, могут заплатить административный штраф, если не будут позволять комиссиям по правам ребенка, делать их работу.

Комиссии выезжают на места при информации о том, что где-то нарушены права детей, их жизни и здоровью что-то угрожает, над ними совершается акт насилия или жестокого обращения.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Минюсте хотят ввести в России новый вид алиментов для детей.