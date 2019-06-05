На Культуры у женщины отобрали телефон — грабителя поймали

Мужчина подстерегал жертву в подъезде жилого дома в Калининском районе Петербурга.

Вечером во вторник в Калининском районе Петербурга ограбили женщину. Полиция уже задержала подозреваемого, передают Gazeta.SPb в главке Петербурга и Ленинградской области 5 июня.

Женщина обратилась в полицию около 18:00, она рассказала, что неизвестный молодой человек отобрал у нее мобильный телефон в подъезде жилого дома на пр. Культуры Санкт-Петербурга. Стоимость телефона и его марка не называется.

Позже сотрудники полиции Санкт-Петербурга задержали мужчину 29-ти лет. Его изобличили в преступлении: полицейские нашли похищенный телефон и забрали его. Уголовное делу по факту грабежа еще не возбудили — вопрос решается, передают в управлении полиции Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге мужчина до смерти избил приятеля за стопку водки.