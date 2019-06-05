Греция требует от Германии репарации на сумму в 320 млрд евро

Посол Греции в Берлине передал в МИД Германии ноту, в которой греческое правительство призвало Германию начать переговоры по вопросу выплаты германским государством военных репараций. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Греция требует у Германии репараций на сумму в 320 млрд евро.

Согласно дипломатической ноте, греческий народ требует, чтобы ФРГ финансово возместила страдания жертв германской оккупации и их потомков, возврата оккупационного займа, а также возвращения нелегально вывезенных археологических и культурных ценностей.

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