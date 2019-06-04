На Украине придумали проект о конфискации имущества у жителей Донбасса с паспортами РФ

Получать российский паспорт может быть опасно. Фото: pixabay

Получать российский паспорт может быть опасно. Фото: pixabay

Такой законопроект, при котором у жителей Донбасса с российским гражданством заберут имущество, разместили на сайте Верховной рады.

Украинский народный избранник Олег Мусий зарегистрировал в украинском парламенте проект, где предлагается конфисковать имущество у жителей Донбасса. Это будет касаться только тех граждан, кто получил паспорта Российской Федерации. Документ законопроекта уже разместили на официальном сайте парламента Украины.

«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гражданской конфискации имущества лиц — граждан Украины, которые добровольно получили гражданство РФ», — так звучит название зарегистрированного Мусием документа.

Во вторник, 4 июня работники Верховной Рады сообщили о том, что законопроект о конфискации уже отдали на «рассмотрение руководству».

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге вновь открылось кафе «ДоброДомик», где бесплатно кормят пенсионеров.