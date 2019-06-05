На Заневском у мужчины отобрали сумку с документами

Полиция Петербурга раскрыла в Красногвардейском районе города. У мужчины отобрали сумку с документами, банковской картой и личными вещами.

Инцидент произошел в конце мая, у дома № 65 по Заневскому проспекту. Неизвестный злоумышленник, применив физическую силу к пострадавшему, отобрал у него сумку с документами и банковской картой, после чего с места происшествия скрылся.

04 июня сотрудники Следственного отдела УМВД России по Красногвардейскому району открыло уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ (грабеж).

Мужчина задержан. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Культуры у женщины отобрали телефон — грабителя поймали. Мужчина подстерегал жертву в подъезде жилого дома в Калининском районе Петербурга.