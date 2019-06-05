В Колпино похитили “КамАЗ” с прицепом, ущерб превысил 6,5 млн

Пользователь обратился в полицию во вторник, автомобиль находится в лизинге
Полиция Санкт-Петербурга ведет проверку по заявлению о хищении грузового автомобиля, сообщили Gazeta.SPb в управлении полиции Санкт-Петербурга и Ленобласти 5 июня. Самосвал с прицепом стоит как квартира на Невском проспекте.
Мужчина обратился в полицию Колпинского района Санкт-Петербурга во вторник 4 июня. Он рассказал, что неизвестные похитили у него самосвал “КамАЗ” с прицепом. Автомобиль находится в лизинге. Мужчина оценил причиненный ему ущерб в 6 млн 527 тысяч рублей.
В полиции Санкт-Петербурга не спешат с возбуждением уголовного дела и продолжают выяснять обстоятельства пропажи грузового автомобиля.
Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Санкт-Петербурге подожгли Mercedes Benz на пр. Наставников.