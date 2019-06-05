В Приозерском районе у мужчины похитили арбалет и кивер

В Приозерском районе Петербурга полиция начала розыск подозреваемых по делу о хищении из автомобиля «Хундай» арбалета «Barnett Crossbows DOA» с 4 стрелами, оптический прицел и кивер.

Инцидент произошел в поселке станции Громово вблизи озера Вуокса Приозерского района Ленобласти в субботу, 1 июня.

Полиция установила возможных подозреваемых.

В настоящее время приняты меры к розыску и задержанию предполагаемых злоумышленников.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге на Заневском проспекте у мужчины отобрали сумку с документами. 04 июня сотрудники Следственного отдела УМВД России по Красногвардейскому району открыло уголовное дело по ст. 161 ч. 2 УК РФ (грабеж).

Мужчина задержан. Похищенное изъято и возвращено законному владельцу.