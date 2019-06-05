Институт войск Нацгвардии получил Орден Жукова

За 75 лет работы ВУЗ Санкт-Петербурга выпустил свыше 30 тысяч офицеров.

Институт войск Нацгвардии РФ в Санкт-Петербурга получил Орден Жукова, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Петербурга 5 июня. Институт наградили согласно указу Президента РФ от 13 мая.

Директор Федслужбы войск нацгвардии Виктор Золотов лично поздравил командиров и сотрудников ВУЗа с получение ордена. Институт выпустил свыше 30 тысяч офицеров за 75 лет. При этом за эти годы набралось всего 312 золотых медалистов, а с отличием ВУЗ окончили около 2,5 тысяч человек. Свыше 50 выпускников дослужились до генеральского звания.

В институте готовят офигеров Росгвардии по направлениям “Правовое обеспечение нацбезопасности” и “Психология служебной деятельности”

ВУЗ отпразднует юбилей 12 октября на Дворцовой площади Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Варсонофий обсудили юбилей Александра Невского.