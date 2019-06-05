Институт войск Нацгвардии получил Орден Жукова

12 октября ВУЗ отпразднует юбилей на Дворцовой. Фото: Росгвардия
12 октября ВУЗ отпразднует юбилей на Дворцовой. Фото: Росгвардия

За 75 лет работы ВУЗ Санкт-Петербурга выпустил свыше 30 тысяч офицеров.

Институт войск Нацгвардии РФ в Санкт-Петербурга получил Орден Жукова, сообщили Gazeta.SPb в Росгвардии Петербурга 5 июня. Институт наградили согласно указу Президента РФ от 13 мая.

Директор Федслужбы войск нацгвардии Виктор Золотов лично поздравил командиров и сотрудников ВУЗа с получение ордена. Институт выпустил свыше 30 тысяч офицеров за 75 лет. При этом за эти годы набралось всего 312 золотых медалистов, а с отличием ВУЗ окончили около 2,5 тысяч человек. Свыше 50 выпускников дослужились до генеральского звания.

В институте готовят офигеров Росгвардии по направлениям “Правовое обеспечение нацбезопасности” и “Психология служебной деятельности”

ВУЗ отпразднует юбилей 12 октября на Дворцовой площади Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что Беглов и Варсонофий обсудили юбилей Александра Невского.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
вуз институт награждение орден жукова росгвардия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
После отмены роуминга в России подорожала мобильная связь
В Ленобласти стартуют экологического состязания «Чистые берега»
За пострадавшим в ДТП на КАД Петербурга прилетел вертолет
Институт войск Нацгвардии получил Орден Жукова
Мурино ищет инвестора для строительства стадиона
На Октябрьской набережной обнаружили обнаженного утопленника
В “нулевой” день ПМЭФ на Крестовском выступит “Ленинград”
Власти Петербурга снесли ларек и пекарню