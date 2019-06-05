Трамваи № 18, №47, №55 изменят маршруты с 8 по 10 июня

Трамваи будут следовать по измененным маршрутам. Фото: ttransport.ru

Трамваи будут следовать по измененным маршрутам. Фото: ttransport.ru

В связи с проведением аварийных работ на участке по проспекту Авиаконструкторов у дома №24 с 01:30 8 июня до 05:00 10 июня движение трамваев будет ограничено. Об этом сообщает СПб ГУП «Горэлектротранс».

Трамваи проследуют:

№18: движение закрыто;

№47: от конечной станции «Станция метро «Старая деревня»» по улице Гаккелевской, улице Оптиков, Стародеревенской улице до улицы Ильюшина и далее по действующей трассе до конечной станции «Удельный парк»;

№55: от конечной станции «Придорожная аллея» по действующей трассе до Стародеревенской улице, далее по Стародеревенской улице, улице Оптиков, Гаккелевской улице до конечной станции «Станция метро «Старая Деревня»».

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что ПМЭФ поставит Санкт-Петербург в тяжелые пробки.