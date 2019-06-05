В Минобороны опровергли опасный перехват самолета США

В министерстве подчеркнули, что командование США не обращалось к ним по этому инциденту. Фото: pixabay.com

В министерстве подчеркнули, что командование США не обращалось к ним по этому инциденту. Фото: pixabay.com

Су-35 взлетел с базы Хмеймим после обнаружения в небе неопознанного объекта.

В Минобороны считают, что ничего опасного в перехвате российским Су-35 американского самолета-скаута не было, сообщили в министерстве 5 июня. До этого Шестой флот США заявил, что истребитель три раза перехватывал разведчик P-8A Poseidon и небезопасно пролетел над самолетом во второй раз.

ПВО базы Хмеймим засекло воздушный объект, двигавшийся к базе ВМФ в РФ в Тартусе. Состав базы понял в воздух истребитель и экипаж сблизился с объектом и сообщил, что видит разведчика “Посейдон” — так обстояла ситуация по версии Минобороны РФ.

В Минобороны подчеркнули, что экипаж следовал правилам использования воздушного пространства, а командование США не пыталось связаться с РФ по этому случаю.

База Хмеймим расположена в 25 км от Латакии, Сирия, на берегу Средиземного моря.

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