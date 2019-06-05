В рамках XXV конгресса «Белые ночи» биотехнологическая компания ФИРН М провела симпозиум по новым препаратам для лечения конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов

30 мая в рамках XXV Международного офтальмологического конгресса «Белые ночи» в Санкт-Петербурге прошел симпозиум «Принципиально новые препараты в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов».

Организатор симпозиума – биотехнологическая компания ФИРН М, разработчик и производитель препарата Офтальмоферон®, который уже много лет успешно применяется офтальмологами для лечения воспалительных заболеваний глаз. На симпозиуме компания представила свои разработки, в том числе и новые, недавно вышедшие на фармацевтический рынок.

Количество людей, страдающих от вирусных и аллергических заболеваний глаз, растет с каждым годом, что говорит о необходимости качественного и своевременного лечения. Представители медицинского сообщества пришли к заключению, что понятие сезонности постепенно стирается и такие воспалительные заболевания, как конъюнктивит, могут мешать полноценной жизни человека круглогодично. На сателлитном симпозиуме для обсуждения принципиально новых препаратов в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов собрались ведущие специалисты-офтальмологи: ученые и врачи-практики.

Первым с докладом «Роль интерферонов в патогенезе инфекционных заболеваний человека» выступил А. С. Симбирцев, член-корреспондент РАН, д.м.н., профессор, научный руководитель ФГУП «Гос. НИИ ОЧБ» ФМБА России. Профессор А.С. Симбирцев подробно обсудил виды и механизм действия интерферонов – защитных белков, являющихся неотъемлемым звеном человеческого иммунитета. Препараты интерферона сегодня широко применяются в лечебной практике в различных областях медицины. Андрей Семенович Симбирцев отметил универсальность интерферона и то, что этот белок, созданный самой природой, эффективен против большинства респираторных вирусов.

Во многих оригинальных лекарственных препаратах, производимых компанией ФИРН М, интерферон альфа-2b является активным действующим веществом.

Рекомбинантный интерферон альфа-2b входит в состав и нового комбинированного лекарственного препарата Аллергоферон® бета. Препарат представил в своем докладе «Новый комбинированный кортикостероид. Его место в терапии» Д.Ю. Майчук, д.м.н., заведующий отделом терапевтической офтальмологии ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова.

Аллергоферон® бета, капли глазные и назальные – оригинальный препарат, совсем недавно вышедший на фармацевтический рынок. Основное его показание – лечение сезонного аллергического конъюнктивита и ринита среднетяжелого течения в стадии обострения.

Дмитрий Юрьевич Майчук выделил основные группы глюкокортикостероидов, применяемые в офтальмологии, и подчеркнул, что бетаметазон, действующее вещество в составе Аллергоферона бета, полностью выполняет свою противовоспалительную и противоаллергическую функцию, при этом вероятность развития серьезных побочных эффектов, которые может привнести применение более мощных кортикостероидов, например дексаметазона.

Д.Ю. Майчук напомнил также о наиболее распространенных видах конъюнктивита, при лечении которых применяются кортикостероиды и о схемах лечения каждого из них с применением Офтальмоферона и Аллергоферона бета. То, что в состав обоих препаратов входит слезозаменители (гипромеллоза) позволяет избежать назначения дополнительных средств терапии.

Новый офтальмологический препарат представила в своем выступлении «Оковидит® – новый препарат для стимуляции регенеративных процессов в офтальмологии» Э. М. Миронова, профессор, д.б.н., главный научный сотрудник ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова. Профессор Эмилия Михайловна Миронова непосредственно участвовала в создании препарата Оковидит®. Препарат используется для улучшения метаболизма тканей глаза. Действующее вещество данного лекарственного средства — экстракт морской бурой водоросли ламинарии, в составе которой более 23 аминокислот. Экстракт ламинарии по своему составу близок к плазме крови человека и хорошо усваивается тканями глаза.

Оковидит® применяется при дистрофических заболеваниях переднего отдела глаза, при центральной макулодистрофии сухой формы, для снятия болевого синдрома и ускорения процессов регенерации роговицы после операций, травм, повреждений в результате пользования контактными линзами, а также при помутнениях роговицы различного происхождения.

Участники симпозиума в ходе доклада Мироновой узнали об истории создания препарата Оковидит® и ознакомились с результатами его клинических исследований. Была отмечена эффективность препарата – в частности, у 73% пациентов с дистрофическими заболеваниями глаз наблюдалось повышение остроты зрения.

Г.М. Чернакова, доцент научно-образовательного центра ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. акад. С.Н. Федорова в своем докладе «Арифметика герпеса или герпес в цифрах» — обозначила актуальность проблемы герпеса и герпетических поражений глаз. Лечение этого заболевания в офтальмологии часто длительное, симптоматические проявления сопровождаются болями и порой нетрудоспособностью пациентов. Офтальмогерпес – локальное проявление системного вирусного процесса. Примерно 1/4 населения Земли страдает рецидивами лабильного герпеса, что составляет примерно 2 млрд человек.

В условиях такого распространения вирусных заболеваний глаз, разработка и внедрение офтальмологических противовирусных препаратов приобретают огромную практическую значимость. Глазные капли Офтальмоферон® – единственный на сегодняшний день препарат для местной терапии при герпесвирусных инфекциях переднего отдела глаза. Эффективность Офтальмоферона была отражена в многочисленных научных публикациях, касающихся лечения герпетических кератитов и кератоувеитов. Офтальмоферон® занимает приоритетное место в схеме местной терапии герпетических поражений глаз.

А.О. Лошкарева, к.м.н., врач-офтальмолог отделения терапевтической офтальмологии ФГАУ НМИЦ МНТК «Микрохирургия глаза» им. академика С.Н. Федорова в своем докладе «Конъюнктивит неясной этиологии» рассмотрела практический опыт применения глазных капель Офтальмоферон® для лечения конъюнктивитов неясной этиологии. Наиболее распространенные причины развития конъюнктивитов – аденовирус, бактериальная инфекция, аллергия. Задача врача в ходе первичного осмотра – «перекрыть» все возможные причины развития конъюнктивита. Поэтому эффективным решением, как отметила Лошкарева, становится назначение глазных капель Офтальмоферон®, обладающих широким спектром противовирусной и противоаллергической активности, а также противовоспалительным, противомикробным и иммуномодулирующим действием.

При этом у лекарственного препарата Офтальмоферон® отсутствуют ограничения применения в детском возрасте, что делает этот препарат незаменимым для лечения вирусных заболеваний глаз у детей.

С. Ю. Голубев, к.м.н., офтальмолог, специалист филиала Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова представил доклад «Принципиально новые слезозаменители в лечении конъюнктивитов и кератоконъюнктивитов». Сергей Юрьевич Голубев объяснил, зачем нужны слезозаменители: экологическая обстановка, ношение контактных линз, работа за компьютером и с гаджетами приводят к высыханию глазной поверхности и недостатку слезной жидкости. В результате развивается синдром сухого глаза и инфекционные глазные заболевания. Предотвратить такое развитие событий можно, применяя слезозаменители – препараты «искусственной слезы».

Компания ФИРН М выпускает глазные капли Искусственная слеза® на основе гипромеллозы, которые восполняют дефицит слезной жидкости, оказывают смазывающее, защитное и смягчающее действие на ткани глазной поверхности, восстанавливают и воспроизводят оптические характеристики слезной пленки.

В настоящее время в процессе регистрации находятся новые глазные капли Искусственная слеза® форте на основе гиалуроновой кислоты – лидирующего компонента среди слезозаменителей. В числе преимуществ Искусственной слезы форте – ее бюджетность, что особенно важно при постоянном применении подобных капель.

По окончании сателлитного симпозиума его участники подтвердили важность полученной информации о новых офтальмологических препаратах компании ФИРН М и пришли к выводу, что своевременная информированность