В Петербурге прикрыли подпольное казино

Игровые автоматы. Фото: Рixabay
Игровые автоматы. Фото: Рixabay

СК России по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении двух женщин, которые открыли в одной из квартир города подпольное казино.

По версии следствия, соучастницы не позднее в квартире одного из домов по Ленинскому проспекту установили 24 игровых автомата и проводили там азартные игры.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 171.2 УК РФ (незаконная организация и проведение азартных игр).

В отношении указанных злоумышленниц избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что азартные игры в России запрещены с 2009 года — исключение составляют специально оговоренные зоны и Петербург в них не входит.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что мужчину могут посадить на 4 года за организацию азартных игр с использованием игровых автоматов.

Соучастников обвиняемого поймать или хотя бы установить пока не удалось.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
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