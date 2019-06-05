В Приморском районе пчелы поселились у детской площадки

Они решили устроить ульи прямо в фонарях.

Об этом рассказали местные жители в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Петербуржцы обеспокоены тем, что пчелы находятся так близко к детям – пока что никто не жаловался на укусы, но такой вариант исключать нельзя.

Сейчас десятки пчел живут в ульях, которыми стали фонари у детской площадки на Арцеуловской улице у дома номер 23, где ежедневно играют ребятишки. Люди не знают, куда им обратиться, чтобы выселить нежеланных гостей.

«Фонтанка», ссылаясь на мнение экспертов, рассказала, что сейчас у пчел происходит роение – процесс размножения и расселения семьи может занять несколько недель. Помочь пчелам найти новое жилье могли бы пчеловоды, но местные жители сомневаются, что таковые найдутся.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что на российско-эстонской границе пчелы атаковали пешеходный мост, движение на время ограничили.