На Шпалерной улице горели два автомобиля

В Петербурге у дома № 51 по Шпалерной улице сгорело два автомобиля. Об этом в соцсетях сообщили очевидцы.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, на придомовой территории от огня пострадали автомобили марок «Вольво» и «Деу Матиз». Пожар тушили 2 пожарных расчета.

Видео: vk.com/spb_today

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что на Наставников неизвестный поджег Mercedes Benz и сбежал. Злоумышленник может получить до 5 лет тюрьмы или обязательных работ.

Машина, стоявшая на пр. Наставников Санкт-Петербурга, принадлежала мужчине 1976 года рождения. Полицейские Петербурга передают, что автомобиль частично выгорел, но при пожаре никто не пострадал. Злоумышленника уже начали искать, а в полиции возбудили дело об умышленном уничтожении имущества.