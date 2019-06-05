Пожар на складе в Курортном районе тушили почти 13 часов

Сообщение о пожаре поступило на пульт спасателей еще в 03:40.

Возгорание произошло ранним утром в Курортном районе в доме 16 по улице Курсантов. Стало известно, что в Зеленогорске горит складское помещение, в котором размещались материалы для загородного строительства. Об этом сообщают сотрудники ГУ МЧС по Петербургу.

В 04:15 пожару был присвоен дополнительные номер вызова №1-Бис. В 05:20 ранг пожара повышен до №2. В 07:01 спасатели сообщили, что был отказ от номера 2, тушение продолжалось по №1-Бис. В 08:04 ранг пожара был понижен до номера 1. И только в 16:52 пожар и очаг возгорания удалось потушить.

К ликвидации пламени привлекли 12 единиц техники и 60 человек личного состава.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на складе в Зеленогорске достиг площади в 1000 м2.