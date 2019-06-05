“Нефтяные залежи” в кране нашли жители Приморского района

Работы проводит ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга. Фото: instagram.com/ marli_bars
Работы проводит ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга. Фото: instagram.com/ marli_bars

Это уже второй случай за день, когда из крана в жилом доме у петербуржцев течет вода черного цвета.

О странной жидкости, которая отдаленно напоминает обычную воду сообщили жители Приморского района в социальной сети Instagram. Вода черного цвета вытекала из-под крана в квартире дома 151 на Приморском проспекте.

Известно, что в районе сегодня проводят испытания теплосетей, также работы проводит ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”.

“Вот такая водичка у нас живёт. Помыться не желаете?”, — интересуется жительница дома.

Также сегодня подобный инцидент произошел у жителей многоквартирных домов ЖК “Северная Долина”. В социальных сетях пожаловались на качество воды, которая вытекает из их водопроводных кранов.

В ведомстве пояснили, сообщает телеканал “78” со ссылкой на предприятие, что в связи с проведением работ, возможно снижение давления в системе водоснабжения и ухудшение качества воды.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что жители Васильевского острова жалуются на запах тухлой воды.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
приморский район происшествие
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