Жители Васильевского острова жалуются на запах тухлой воды

Запах не исчезает второй вечер подряд; как считают жители, ветер несет его с острова Белый.

Жители Васильевского острова пожаловалось в соцсетях на запах тухлой воды — несколько записей появилось в группе “Живем на Васильевском” вечером во вторник 4 июня. Петербуржцы рассказали, что на острове ужасно пахнет уже второй день подряд.

О неприятном запахе рапортуют жители нескольких линий и набережных. Некоторые предполагают, что вонь идет со станции “Водоканала” с острова Белый. По словам очевидцев, вчера вечером ветер дул именно оттуда. Сегодня, согласно данным Яндекс.Погоды, ветер будет дуть с юго-запада, а к вечеру поменяет направление и подует с северо-востока. Возможно, это на вечер избавит петербуржцев от запаха, но для расследования его причин жителям Васильевского острова, вероятно, придется обратиться в надзорные органы.

Надо сказать, что на Васильевском острове Петербурга часто пахнет чем-нибудь неприятным: в середине мая жители снова начали жаловаться на запах химикатов — то ли нейти, то ли газа, о чем Gazeta.SPb ранее сообщила.