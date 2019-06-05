С обвинением в гей-пропаганде Дацик ворвался в офис петербургского “Яблока”

После инцидента, когда активисты покинул помещение, конференция возобновилась. Фото: https://www.instagram.com/viktoria.datsik/

После инцидента, когда активисты покинул помещение, конференция возобновилась. Фото: https://www.instagram.com/viktoria.datsik/

Активист и борец за правду после этого пригрозил написать заявление в полицию.

В этот момент в офисе проходила конференция, посвященная выдвижению кандидата в губернаторы, сообщает телеканал “78”.

Боец смешанного стиля и тайского бокса известный под прозвищем “Рыжий Тарзан” Вячеслав Дацик спокойствие офиса потревожил днем 5 июня. Он вместе с единомышленниками ворвался в помещение и начал обвинять собравшихся в гей-пропаганде.

Он пригрозил собравшимся, что обратиться в полицию и напишет заявление. Также Дацик называл собравшихся людьми с нетрадиционной сексуальной ориентацией.

За это на него уже планируют написать заявление о мелком хулиганстве.

После инцидента, когда активисты покинул помещение, конференция возобновилась.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что Дацик записал видеообращение к Резнику с требованием сдать анализы.