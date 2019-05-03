Дацик записал видеообращение к Резнику с требованием сдать анализы

Вячеслав Дацик. Фото: Кадр из видеообращения
Вячеслав Дацик. Фото: Кадр из видеообращения

Последние пару днем вокруг депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максима Резника не утихает шумиха.

К массовым требованиям сдать анализы на наличие наркотических веществ в крови присоединился российский боец ММА Вячеслав Дацик. Он записал видеообращение к Максиму Резнику всё с теми же настояниями.

Видеозапись Дацик разместил на своей станице в соцсети «ВКонтакте». Боец настаивав на том, чтобы депутат сдал анализы для доказательства собственной невиновности.

Только ленивый уже не потребовал от Резника сдать анализы или отказаться от депутатского мандата.

Дацик также подчеркнул, что парламентарий навсегда потеряет свою репутацию в случае отказа от медицинского освидетельствования. Боец несколько раз упомянул, что Резник должен пройти «наш фильтр» для сохранения репутации.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Виталий Милонов предлагает Резнику вместе сдать тест на наркотики.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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Дацик записал видеообращение к Резнику с требованием сдать анализы