На трассе “Кола” мотоциклист погиб при столкновении с “Газелью”

Водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Фото: https://pixabay.com
Водитель мотоцикла скончался на месте аварии. Фото: https://pixabay.com

Водитель мотоцикла выезжал с прилегающей территории и не предоставил возможность проехать “Газели”.

Дорожно-транспортная авария произошла на 45-м километре трассы “Кола” вечером 5 июня. Об этом сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Теперь правоохранители планируют выяснить все обстоятельства происшествия. По предварительной версии, мужчина, управляя мопедом выезжал на трассу с прилегающей территории, не предоставил преимущество “Газели” и столкнулся с ней.

Водитель мотоцикла скончался на месте аварии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Невском районе рядом с пешеходным переходом сбили мужчину.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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