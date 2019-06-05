“Гарный хлопчик” на каршеринге въехал в стену в Московском районе

Жильцы через социальную сеть просят владельцев компании забрать “колесницу”, потому что она мешает жителям проехать и парковаться. Фото: https://vk.com/spb_today

Жильцы через социальную сеть просят владельцев компании забрать “колесницу”, потому что она мешает жителям проехать и парковаться. Фото: https://vk.com/spb_today

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.

Водитель за рулем каршерингового автомобиля “Яндекс. Драйв” въехал в стену дома 171 по Московскому проспекту. Инцидент произошел во дворе жилого дома.

В результате столкновения машина получила сильные повреждения и вмятины. Водитель арендованной машины решил простой покинуть место происшествия, сообщают очевидцы.

“Во дворе по Московскому пр. 171 гарный хлопчик въехал в стену дома на каршеринге, после чего раскорячил ее”, — пишут в соцсети.

Также жильцы через социальную сеть просят владельцев компании забрать “колесницу”, потому что она мешает жителям проехать и парковаться.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе “Кола” мотоциклист погиб при столкновении с “Газелью”.