“Гарный хлопчик” на каршеринге въехал в стену в Московском районе

О происшествии сообщают очевидцы события в социальной сети “ВКонтакте”.
Водитель за рулем каршерингового автомобиля “Яндекс. Драйв” въехал в стену дома 171 по Московскому проспекту. Инцидент произошел во дворе жилого дома.
В результате столкновения машина получила сильные повреждения и вмятины. Водитель арендованной машины решил простой покинуть место происшествия, сообщают очевидцы.
“Во дворе по Московскому пр. 171 гарный хлопчик въехал в стену дома на каршеринге, после чего раскорячил ее”, — пишут в соцсети.
Также жильцы через социальную сеть просят владельцев компании забрать “колесницу”, потому что она мешает жителям проехать и парковаться.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на трассе “Кола” мотоциклист погиб при столкновении с “Газелью”.