В одном из сел Дагестана обрушился самодельный мост вместе с машинами (видео)

О пострадавших информации не поступало. Фото: https://www.instagram.com/mvd.dagestan

О пострадавших информации не поступало. Фото: https://www.instagram.com/mvd.dagestan

Инцидент произошел в селе Бежта Цунтинского района.

Видео с обрушенным мостом было размещено в Instagram МВД по Республике Дагестан. Также сотрудники ведомства сообщили, что самодельный мост обрушился в селе Бежта.

Известно, что ЧП произошло около 07:00. По предварительной версии, мост не выдержал нагрузки и припаркованные на нем автомобили.

По данным полиции, владельцы машин в это время были в местной мечети.

Выдвинута также еще одна версия, по которой мост мог обрушиться — это ветхость дорожной конструкции.

Припаркованные машины обрушились с моста. На месте работали спасатели и проводили эвакуацию авто.

О пострадавших информации не поступало.

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