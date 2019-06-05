В одном из сел Дагестана обрушился самодельный мост вместе с машинами (видео)

О пострадавших информации не поступало. Фото: https://www.instagram.com/mvd.dagestan
О пострадавших информации не поступало. Фото: https://www.instagram.com/mvd.dagestan

Инцидент произошел в селе Бежта Цунтинского района.

Видео с обрушенным мостом было размещено в Instagram МВД по Республике Дагестан. Также сотрудники ведомства сообщили, что самодельный мост обрушился в селе Бежта.

Известно, что ЧП произошло около 07:00. По предварительной версии, мост не выдержал нагрузки и припаркованные на нем автомобили.

По данным полиции, владельцы машин в это время были в местной мечети.

Выдвинута также еще одна версия, по которой мост мог обрушиться — это ветхость дорожной конструкции.

Припаркованные машины обрушились с моста. На месте работали спасатели и проводили эвакуацию авто.

О пострадавших информации не поступало.

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5 июня 2019 года, примерно в семь утра, в селе Бежта Цунтинского района рухнул самодельный мост, предположительно, не выдержав нагрузки четырёх припаркованных автомобилей жителей села. Известно, что их владельцы в это время находились в местной мечети. Одной из причин обрушения также могла стать ветхость конструкций. На месте обрушения ведутся работы по эвакуации авто. В результате ЧП никто не пострадал. #МВДДагестан #чп

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
дагестан дорожная конструкция мост происшествие
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