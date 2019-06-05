В Казахстане “интеллигентный” лось через окно решил пройти в школьную библиотеку

Животное встало возле книг и час пребывало в неподвижном состоянии.

Необычного гостя в школьной библиотеке встречали в городе Семей. Рогатое животное решило не церемониться и просто зайти через окно, вероятно такой способ сохатому показался самым удачным, сообщает РЕН.ТВ.

В библиотеку на шум сразу же сбежались дети и сняли лося на телефон.

Неподвижно пребывая на одном месте. Он позволял себя снимать. Однако спустя час “начитался” и решил покинуть помещение. Стоит отметить, что вышел он также, как и вошел — через окно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в центр “Велес” привезли раненую лису, попавшую в силки. Специалисты осмотрели животное, оказали “первую помощь” и отдали на передержку: как только годовалая лиса полностью поправится, ее отпустят обратно в лес.