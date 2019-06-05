В дорожной аварии на Профессора Попова пострадали три девочки

Госпитализация понадобилась также женщине 1976 года рождения.

Участниками дорожно-транспортной аварии стали три автомобиля. Как сообщают в отделе Пропаганды УГИБДД, авария произошла у дома 16 по улице Профессора Попова. Известно, что автомобиль “Форд” выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем “Форд”.

От удара “Форд” выехал на полосу встречного движения и совершает наезд на автомобиль марки “Вольво”. В результате ДТП пострадали девочки 13,10 и 7 лет, а также пассажир-женщина 1976 года рождения. Все находились в машине “Вольво”.

Их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в одном из сел Дагестана обрушился самодельный мост вместе с машинами (видео).

Видео: https://vk.com/spb_today