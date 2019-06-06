Военные, по которым стреляли из танка на полигоне в Ленобласти, подали в суд на Минобороны

В результате такого обстрела один человек погиб на месте, пятеро пострадали.

Как сообщала накануне днем Объединенная пресс-служба судов Петербурга, на Минобороны подали судебный иск трое бывших военнослужащих. Инцидент произошел в 2017 году на военном полигоне в Ленинградской области.

Пострадавшие Вадим Габидуллин запросил два миллиона рублей компенсации, Арсен Османов — миллион рублей, Дмитрий Пахмутов — три миллиона рублей и 57 тысяч на расходы на лечение.

Иск, сообщает Объединённая пресс-служба судов Петербурга, рассмотрят в Дзержинском районом суде.

Иск будет рассматривать Дзержинский районный суд Петербурга.

Виновными по делу признали подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, отвечавшие за организацию стрельб. Они получили по три года лишения свободы условно.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожар на складе в Курортном районе тушили почти 13 часов.