В Москве-реке утонул подросток

Его мать не зарегистрировала его при рождении. Фото: https://pixabay.com

Его мать не зарегистрировала его при рождении. Фото: https://pixabay.com

Следователи начали проверку по факту гибели 16 мальчика.

Инцидент произошел 28 мая в Москве. Ребёнок решил искупаться в реке после игры в футбол и утонул, сообщают “РИА. Новости”.

По предварительной версии следователе, компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться, после чего один из мальчиков не вышел на берег.

Тело мальчика из воды достали его друзья. Они пытались оказать утонувшему подростку первую медицинскую помощь и вызвали сотрудников скорой помощи.

Спасти подростка не удалось. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, выясняются все обстоятельства произошедшего.

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