В Москве-реке утонул подросток

Следователи начали проверку по факту гибели 16 мальчика.
Инцидент произошел 28 мая в Москве. Ребёнок решил искупаться в реке после игры в футбол и утонул, сообщают “РИА. Новости”.
По предварительной версии следователе, компания подростков, находясь на берегу Спасского затона Москвы-реки, после футбола решила искупаться, после чего один из мальчиков не вышел на берег.
Тело мальчика из воды достали его друзья. Они пытались оказать утонувшему подростку первую медицинскую помощь и вызвали сотрудников скорой помощи.
Спасти подростка не удалось. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, выясняются все обстоятельства произошедшего.
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