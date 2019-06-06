Для маленьких пациентов в Гатчине устроили представление с клоунами и актерами

В клинической межрайонной больнице в Гатчине для детей, госпитализированных в летнее время, устроили праздничное представление.

В пресс-службе медицинского учреждения рассказали, что в этот день ребят, находящихся в больнице, развлекали своим шоу Мальвина и Красная Шапочка. Данный мини-концерт работники клинической больницы приурочили к Международному дню защиты детей. Об этом также сообщают в пресс-службе.

В праздничном представлении помимо актрис, сыгравших Красную Шапочку и Мальвину, принял участие клоун. Ребятам в этот день делали аквагрим, загадывали загадки и проводили различные конкурсы. В конце мероприятия каждый малыш-пациент получил памятный подарок.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться. Эксперты уверены, что, если ребенок рождается рано, некоторые жизненно важные нервные связи могут еще не сформироваться, то есть этот процесс должен произойти после рождения.