В Петербурге музей Арктики и Антарктики отреставрируют

Музей Арктики и Антарктики в Петербурге. Фото: https://gge.ru
Музей Арктики и Антарктики в Петербурге. Фото: https://gge.ru

Музей, открывшийся в Санкт-Петербурге еще в 1937 году, наконец, отремонтируют.

Известно, что Главгосэкспертиза Петербурга проверили смету ремонтных работ в музее Арктики и Антарктики и разрешили их провести.

Музей Арктики и Антарктики находится на улице Марата в Петербурге. Уже несколько лет чиновники пытались определить, нуждается ли строение в ремонте или нет. Специалисты установили, что реконструкция определенно нужна, ведь за долгие годы функционирования здания произошло смещение плиты стереобата. Облицовка также подверглась влиянию времени.

Эксперты подготовили документы, по которым в музее предполагалось отремонтировать лестничный пролет на входе, плиту стереобата, плитку и облицовку. Смету утвердили в Главгосэкспертизе.

Отметим, что двери музея Арктики и Антарктики открылись для гостей еще в 1937 года

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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