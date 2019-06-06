В Петербурге музей Арктики и Антарктики отреставрируют

Музей, открывшийся в Санкт-Петербурге еще в 1937 году, наконец, отремонтируют.

Известно, что Главгосэкспертиза Петербурга проверили смету ремонтных работ в музее Арктики и Антарктики и разрешили их провести.

Музей Арктики и Антарктики находится на улице Марата в Петербурге. Уже несколько лет чиновники пытались определить, нуждается ли строение в ремонте или нет. Специалисты установили, что реконструкция определенно нужна, ведь за долгие годы функционирования здания произошло смещение плиты стереобата. Облицовка также подверглась влиянию времени.

Эксперты подготовили документы, по которым в музее предполагалось отремонтировать лестничный пролет на входе, плиту стереобата, плитку и облицовку. Смету утвердили в Главгосэкспертизе.

Отметим, что двери музея Арктики и Антарктики открылись для гостей еще в 1937 года

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что музыка может помочь мозгу недоношенных детей развиваться.