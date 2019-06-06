ФБР опубликовало документы по изучению ДНК снежного человека

Чудовище из снега. Фото: Global Look Press/Leila Navidi
Чудовище из снега. Фото: Global Look Press/Leila Navidi

Исследователя, посветившего всю жизнь доказательству существования йети, «обломало» ФБР.

Сообщается, что исследователь Питер Берн некоторое время назад передал в федеральное бюро расследований США образцы волос, которые по его мнению могли принадлежать снежному человеку. В начале мая ФБР ответило на данный запрос.

— В результате анализов было сделано заключение, что происхождение волос относится к семейству оленевых, — вот все, что сообщили Берну в ФБР.

Известно, что Питеру Берну идет уже 93 год, а он по-прежнему жаждет доказать всему миру – снежный человек реален. Последние полвека этот исследователь искал следы йети в горах Гималаях. По мнению мужчины, некоторые обнаруженные им за это время следы могли принадлежать святым, отказавшимся от всего мирского и ушедших в лоно природы.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Выборге ночной пожар уничтожил целый дом дотла.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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