У пенсионера с парковки «Максидома» угнали BMW за 5 миллионов рублей

Когда он вернулся, машины уже не было. Фото: pixabay

Когда он вернулся, машины уже не было. Фото: pixabay

В Санкт-Петербурге с парковки торгового комплекса у пожилого человека украли BMW.

Дорогостоящее транспортное средство было угнано на Выборгском шоссе с места парковки у ТК «Максидом». Инцидент произошел вечером, 5 июня.

В правоохранительные органы около 20 часов поступило сообщение об угоне автомобиля. Обратился к сотрудникам полиции хозяин ТС, мужчина 65 лет. По его сведениям, он припарковал иномарку в семь часов вечера по адресу Выборгское шоссе, дом №503 – «Максидом». Через какое-то время он вернулся к своей машине, но на месте её уже не оказалось. Пенсионер утверждает, что сумма причиненного ему ущерба от угона BMW составляет порядка 5 млн рублей.

В результате произошедшего, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Полицейские ищут нарушителей закона.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.