В Приморском районе пенсионерка передала злоумышленнику 130 тысяч за БАД

Очередной случай мошенничества и наживания на стариках зафиксирован в Приморском районе Санкт-Петербурга.

В Петербурге в среду, 5 июня в правоохранительные органы поступило сообщение от пожилой женщины, проживающей в Приморском районе. Потерпевшая 1945 года рождения рассказала полицейским о том, что за день до этого к ней в квартиру пришел молодой человек и представился работником фармацевтической индустрии.

Молодой человек убедил пенсионерку в том, что она нуждается в неких лекарственных препаратах. Она отдала ему за них порядка 130 тысяч рублей и опомнилась лишь спустя сутки.

Правоохранители уже возбуждили по данному факту уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщают в МВД по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.