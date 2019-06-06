Ленобласть создает технопарк «умных решений» за 700 млн рублей

Документы подписаны. Фото: pixabay
Документы подписаны. Фото: pixabay

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал соглашение по созданию технопарка, в рамках программ «Комфортная городская среда» и «Умный город».

Сам Дрозденко утверждает, что хочет привлечь в область успешных и профессиональных урбанистов, которые смогут осуществить проект «Умный город» и примут участие в благоустройстве населенных пунктов. В связи с чем, губернатор области подписал соглашение о сотрудничестве с ООО «Айра», которое создает технопарк Smart Industrial Park AIRA в Тосненском районе.

Известно, что в этот проект планируют вложить 700 млн рублей. При реализации проекта хотят создать 500 рабочих мест, при этом там смогут трудиться люди с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что компания «Айра» с 2005 года занимается благоустройством и дизайном городских пространств. Они устанавливают «умные» велодорожки, детские видеоплощадки, а также используют инновационные методы даже при создании лавочек, беседок, арт-проектов и т.д.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге стартовал ПМЭФ-2019.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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