Более 400 человек приняли участие в забеге на ПМЭФ — 2019

Забег. Фото: forumspb.com
Забег. Фото: forumspb.com

Первый день Петербургского международного экономического форума начался с забега ROSCONGRESS SPIEF RACE, в котором приняли участие более 400 участников.

Среди бегунов были аккредитованные журналисты и член фитнес-клубов. В 7 утра стартовый выстрел произвел Герой России Александр Карелин.

Дистанцию в пять километров преодолели врио губернатора Курской области Роман Старовойт, генеральный директор VEBVENTURES Олег Теплов, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, генеральный директор Россетей Павел Ливинский, президент, главный исполнительный директор Carlsber Group Кеес т’Харт, президент топливной компании EKA Екатерина Бородина и другие представители деловой элиты.

Причем многие компании, в том числе Фонд Росконгресс, бежали целыми командами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что американская компания Procter&Gamble (P&G) начнет внедрять в России программу по развитию ответственного потребления. Об этом 6 июня на Петербургском международном форуме заявил глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
ROSCONGRESS SPIEF RACE забег ПМЭФ - 2019
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Более 400 человек приняли участие в забеге на ПМЭФ — 2019