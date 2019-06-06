Более 400 человек приняли участие в забеге на ПМЭФ — 2019

Первый день Петербургского международного экономического форума начался с забега ROSCONGRESS SPIEF RACE, в котором приняли участие более 400 участников.

Среди бегунов были аккредитованные журналисты и член фитнес-клубов. В 7 утра стартовый выстрел произвел Герой России Александр Карелин.

Дистанцию в пять километров преодолели врио губернатора Курской области Роман Старовойт, генеральный директор VEBVENTURES Олег Теплов, вице-президент «Транснефти» Сергей Андронов, генеральный директор Россетей Павел Ливинский, президент, главный исполнительный директор Carlsber Group Кеес т’Харт, президент топливной компании EKA Екатерина Бородина и другие представители деловой элиты.

Причем многие компании, в том числе Фонд Росконгресс, бежали целыми командами.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что американская компания Procter&Gamble (P&G) начнет внедрять в России программу по развитию ответственного потребления. Об этом 6 июня на Петербургском международном форуме заявил глава P&G в Восточной Европе и Центральной Азии Сотириос Маринидис.