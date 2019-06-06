Забег, в котором все равны, пройдет в Петербурге

В нем поучаствуют и профессиональные спортсмены, и любители, и люди с ограниченными возможностями — всего около 300 человек.

В Северной столице в субботу, 8 июня, состоится забег, особенностью которого станет то, что наравне с профессионалами и любителями, участие в нём смогут принять инвалиды. То есть бежать будут люди с проблемами зрения и слуха, с физическими и другими отклонениями – им обеспечат поддержку и помощь.

О том, зачем проводится мероприятие такого формата и как оно будет проходить, Gazeta.SPb рассказал организатор события и организатор серии стартов 5каСПб Блинов Андрей.

В первый ли раз вы проводите подобное мероприятие? Если да, то как пришла идея, а если нет, то чем запомнились прошлые годы?

Мероприятие проходит уже четвертый год. Но изначально оно планировалось как только спортивное. У меня на тот момент ещё не было богатого организационного или жизненного опыта. Я стал знакомиться с участниками, членами федераций и вместе с тем узнавал их заботы и переживания. Я пришел к пониманию, что бесплатное участие, а также внимание и приглашения для таких категорий особенных спортсменов — это единственный верный путь.

Сколько вы ожидаете участников? Нужна ли регистрация на забег?

Я ожидаю около 300 человек. Это люди с некоторыми особенностями, а также любители и профессионалы. Все вместе с одной линии и с одной идеей они будут стартовать в этот день. Регистрация нужна, но мы найдем компромиссные решения для желающих принять участие в день старта. Стоит прийти заранее — к 9.00.

Как будет проходить забег? Могут ли прийти группы поддержки?

Старт забега состоится на стадионе «Олимпийские надежды». Далее трасса уведет участников в живописные и зелёные аллеи Удельного парка. В конце дистанции будет яркий финиш – вновь на дорожках стадиона. Поддержка нужна, можно приходить — есть трибуны. Будет музыка и много общения.

Кто будет помогать бежать инвалидам – специальные волонтеры или их родственники?

Как правило многие участники в состоянии бежать сами. Например, спортсмен-колясочник Михаил преодолевает всю дистанцию самостоятельно, несмотря на подъем и спуск на одном из участков. Слабовидящие спортсмены будут бежать с родственниками или друзьями. Мы заранее согласовали эту процедуру. Однако мы готовы предоставить волонтеров и в день старта.

Какие ещё мероприятия для инвалидов вы проводите?

Первого сентября в Таврическом саду организуется ещё один забег. Такие мероприятия нужны горожанам. Эта история не только про спорт, но и про равенство. Дать равные возможности – это то к чему я стремлюсь, реализуя данный проект.

Как вы считаете, как власть и неравнодушные жители Петербурга могут поддерживать инвалидов?

Нужно понимать природу человека, природу его страхов, его волнений. Самого наличия возможности как таковой порой бывает недостаточно. Именно поэтому необходимо протянуть руку помощи и поддержки. Первый шаг, конечно же, должен исходить с нашей стороны. Мы должны быть инициаторами этого диалога и общения. Простым словом и добрым делом реализуются мечты и надежды.

Мы не зря говорим о равных возможностях. Они действительно таковы, и те люди, которые придут и финишируют наравне с любителями — уже победители.

Забег пройдет 8 июня, в субботу. Начало — в 10:30 на стадионе «Олимпийские надежды» (ул.Аккуратова, 7а).

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что более 400 человек приняли участие в забеге на Петербургском международном экономическом форуме — 2019.