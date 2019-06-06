В выходные пройдет первая в этом году церемония развода почетного караула

В выходные пройдет первая в этом году церемония развода почетного караула

Традиционная церемония пройдет в Нарышкином бастионе Петропавловской крепости.

В субботу, 8 июня, в 11:55 состоится первая в 2019 года церемония развода почетного караула. Об этом сообщили сотрудники Музея истории Петербурга.

По традиции церемонию проведут в Нарышкином бастионе Петропавловкой крепости. Обычно в церемонии принимает участие личный состав 165 отдельной стрелковой роты почетного караула и оркестр штаба Западного военного округа.

Сама церемония менялась, детали смены караула были разработаны в период царствования Павла I и просуществовал до начала ХХ века.

Современная же церемония носит символический характер. Самыми яркими моментами церемонии являются плац-парад и вынос флага Российской Федерации и флага Санкт-Петербурга.

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Современная церемония носит символический характер. Фото: https://pixabay.com